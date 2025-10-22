Vereadores cobram devolução do serviço de regulação da saúde para Três Lagoas

Durante a 35ª sessão ordinária do ano, o vereador Robson do Alinhamento relatou dificuldades enfrentadas por pacientes que aguardam transferência para hospitais e defendeu que o serviço volte a ser controlado pelo município.

Na terça-feira (21), os vereadores de Três Lagoas se reuniram para mais uma sessão ordinária. Na Ordem do Dia, foram aprovados dois projetos de lei, nove projetos de decreto legislativo e outros seis encaminhados para análise das Comissões Permanentes da Casa de Leis.

Entre as matérias aprovadas está o Projeto de Lei nº 169, de autoria do Executivo, que revoga a cessão de uma área de 20 mil metros quadrados localizada no Distrito Industrial 2, doada à empresa Dal Moro Goar Equipamentos Elétricos Ltda em 2021. No início de outubro, a empresa encaminhou ofício à prefeitura pedindo a devolução do terreno, o que motivou a abertura de um processo administrativo para retomada da área.

Também foi aprovado o Projeto de Lei nº 172, de autoria do vereador Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, que institui a logomarca oficial da Câmara Municipal de Três Lagoas. A nova identidade visual deverá ser utilizada em todos os documentos, campanhas, programas, atos e meios de comunicação oficiais do Legislativo.

Além das votações, os parlamentares aprovaram nove projetos de decreto legislativo que concedem homenagens a servidores públicos, dentistas e médicos do município. As entregas dos diplomas ocorrerão em sessões solenes nos dias 22 e 28 de outubro.