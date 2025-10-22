Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Sessão

Vereadores cobram devolução do serviço de regulação da saúde para Três Lagoas

Parlamentares relataram dificuldades enfrentadas por pacientes que aguardam transferência para hospitais

Ana Cristina Santos

Vereadores defendem que o serviço de Regulação volte a ser controlado pelo município - Foto: Divulgação
Vereadores defendem que o serviço de Regulação volte a ser controlado pelo município - Foto: Divulgação

Durante a 35ª sessão ordinária do ano, o vereador Robson do Alinhamento relatou dificuldades enfrentadas por pacientes que aguardam transferência para hospitais e defendeu que o serviço volte a ser controlado pelo município.

Na terça-feira (21), os vereadores de Três Lagoas se reuniram para mais uma sessão ordinária. Na Ordem do Dia, foram aprovados dois projetos de lei, nove projetos de decreto legislativo e outros seis encaminhados para análise das Comissões Permanentes da Casa de Leis.

Entre as matérias aprovadas está o Projeto de Lei nº 169, de autoria do Executivo, que revoga a cessão de uma área de 20 mil metros quadrados localizada no Distrito Industrial 2, doada à empresa Dal Moro Goar Equipamentos Elétricos Ltda em 2021. No início de outubro, a empresa encaminhou ofício à prefeitura pedindo a devolução do terreno, o que motivou a abertura de um processo administrativo para retomada da área.

Também foi aprovado o Projeto de Lei nº 172, de autoria do vereador Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, que institui a logomarca oficial da Câmara Municipal de Três Lagoas. A nova identidade visual deverá ser utilizada em todos os documentos, campanhas, programas, atos e meios de comunicação oficiais do Legislativo.

Além das votações, os parlamentares aprovaram nove projetos de decreto legislativo que concedem homenagens a servidores públicos, dentistas e médicos do município. As entregas dos diplomas ocorrerão em sessões solenes nos dias 22 e 28 de outubro.

SAÚDE

Outro tema que ganhou destaque foi a situação da saúde pública. O vereador Robson do Alinhamento voltou a cobrar melhorias no serviço de regulação, responsável por definir transferências e internações hospitalares. Segundo o parlamentar, desde que o sistema passou a ser controlado por Campo Grande, os pacientes têm enfrentado longas esperas por atendimento.

“Eu fui fazer uma visita ao UPA da cidade e me deparei com uma moça de 21 anos que sofreu um acidente ao meio-dia, e já era meia-noite e ainda não tinha sido transferida. A gravidade era nível 1, que teria que ser atendida em até meia hora. Isso mostra a dificuldade que estamos enfrentando com essa regulação feita por Campo Grande, que não conhece a realidade dos pacientes de Três Lagoas”, relatou o vereador.

Robson afirmou ainda que os vereadores têm recebido diversas reclamações da população e que uma comissão já procurou a Secretaria Municipal de Saúde para tratar do assunto. Vereadores pretendem reforçar o pedido para que o serviço volte a ser administrado em Três Lagoas, agilizando o atendimento a pacientes em situação de urgência. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura para saber o motivo da mudança no processo de regulação, mas não obteve retorno.

