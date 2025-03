Vereadores cobram providências para fios pendurados pela cidade

A situação da fiação elétrica em Três Lagoas tem gerado muitas reclamações da população e foi tema de discussão na sessão desta semana da Câmara Municipal. Fios soltos e mal instalados representam risco para os cidadãos, especialmente motociclistas e ciclistas, além de comprometer a estética da cidade.

O vereador Robson Fegruglia (PP) destacou a gravidade do problema, alertando para o risco que a população corre devido às instalações precárias e ao roubo de cabos. “Realmente, está um caos essa situação. São fios mal colocados, a população está correndo risco. E sem falar o roubo que está havendo dessa fiação, as próprias empresas de internet também estão sofrendo com isso”, afirmou Fegruglia. Ele relatou que empresas do setor passaram a semana tentando solucionar problemas de furto e de cabos deixados pendurados.

Já o vereador Daniel Francisco de Brito (União Brasil) ressaltou que já existe uma lei municipal que obriga a concessionária de energia elétrica a fiscalizar e resolver o problema da fiação irregular. “A Lei nº 3838 responsabiliza a concessionária de energia elétrica a tomar essas providências juntamente com as outras empresas”, explicou. Apesar das cobranças, ele observa que ainda há muito a ser feito, pois a cidade tem um grande volume de fios acumulados nos postes e calçadas.