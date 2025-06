Vereadores de Três Lagoas cobram fiscalização e mais qualidade em obras

O vereador Vagner Tenório da Silva reforçou a importância da fiscalização para garantir que as obras atendam às expectativas da população. Ele destacou que não há justificativa para asfaltos que apresentam problemas logo após a conclusão.

Ela pediu ao secretário de obras uma fiscalização “dura” nas obras. Sirlene relatou ter visto ruas em Arapuá com problemas de escoamento de água e asfalto já danificado, informações que também chegaram a ela por meio de moradores.

A vereadora Sirlene dos Santos usou a tribuna para abordar a situação no distrito de Arapuá. Segundo a parlamentar, o serviço precisa ser verificado para evitar desperdício de dinheiro público com retrabalho.

Na sessão desta semana da Câmara de Três Lagoas, vereadores levantaram a questão da qualidade das obras de pavimentação asfáltica no município, cobrando mais fiscalização e atenção aos padrões de execução.

“Não tem o porquê de um asfalto ser feito e durar seis meses e o cidadão ter que passar por cima de um buraco”, disse o vereador, enfatizando que as obras são realizadas com dinheiro público e devem ter qualidade.

Tenório mencionou que a fiscalização é um dos papéis do vereador e que as críticas são construtivas, sempre com respeito.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informou em nota que as obras de drenagem e pavimentação nos bairros Vila Verde, Eldorado, Jardim das Violetas e no Distrito de Arapuá seguem em conformidade com os padrões contratuais. A prefeitura reiterou que, caso a fiscalização constate serviços incorretos ou fora dos padrões de qualidade, a empresa responsável é notificada e obrigada a refazer os trabalhos.

Em relação aos pontos de acúmulo de água, a prefeitura esclareceu que essa situação ocorre nos locais onde serão instaladas as bocas de lobo, que só são abertas após a conclusão da rede de drenagem, seguindo o cronograma técnico da obra. Por fim, a administração municipal destacou que todos os trechos contemplados receberão a pavimentação completa até a entrega final da obra.