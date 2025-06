Vereadores de Três Lagoas propõem mais transparência nas filas da saúde e educação

Os vereadores de Três Lagoas apresentaram, durante a sessão desta terça-feira (17), dois projetos de lei com o objetivo de garantir mais transparência nos serviços públicos de saúde e educação. As propostas buscam dar visibilidade às listas de espera por atendimentos e vagas, atendendo a uma demanda frequente da população por mais clareza e acompanhamento desses serviços.

O Projeto de Lei nº 53, assinado por dez vereadores, propõe a divulgação atualizada da lista de espera para consultas, exames, procedimentos e cirurgias na Rede Pública Municipal de Saúde. Já o Projeto de Lei nº 74, de autoria de todos os parlamentares, trata da publicação da lista de espera por vagas nas escolas municipais e centros de educação infantil (CEIs).

As duas propostas receberam parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e agora seguem para análise da Comissão de Finanças e Orçamento.

Durante a mesma sessão, a vereadora Sirlene usou a tribuna para manifestar preocupação com a retirada da farmácia da Clínica do Idoso. Segundo ela, a mudança tem gerado transtornos a pacientes que utilizam o serviço no local. “Está sendo tirado de alguns pontos. A justificativa é de adequação, mas acredito que não é viável, e vamos continuar cobrando uma solução”, declarou.

Outros parlamentares também se manifestaram sobre a constante falta de medicamentos nos postos de saúde do município — uma reclamação recorrente entre os usuários do sistema público.