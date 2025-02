Vereadores discutem creche noturna e instalação de redutores de velocidade

Nesta terça-feira (25), a Câmara Municipal de Três Lagoas realizou mais uma sessão ordinária, destacando pautas essenciais para a população. Entre as principais discussões, ganharam destaque a necessidade de implantação de uma creche noturna para atender pais que trabalham à noite e a instalação de redutores de velocidade em diversos bairros da cidade.

Durante a sessão, foram aprovados em regime de urgência decretos legislativos que alteram a estrutura da Câmara, incluindo a criação da Escola do Legislativo e da Procuradoria da Mulher. A direção da Câmara destacou que tais medidas são comuns no início de uma nova legislatura para adequar estrategicamente o órgão. Além disso, foi aprovado um projeto do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial para a execução de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual.

Creche noturna

O vereador Fernando Jurado trouxe à discussão a necessidade de uma creche noturna para atender às demandas de pais e mães que trabalham à noite, especialmente no setor industrial e no comércio. “Precisamos discutir como uma creche noturna pode funcionar em Três Lagoas. Muitas mães e pais trabalham em indústrias e no shopping, que funciona até às 22h. Como eles fazem para cuidar de seus filhos pequenos?”, questionou jurado.

O parlamentar destacou os desafios pedagógicos e administrativos dessa iniciativa, ressaltando que, para crianças de zero a três anos, o foco da creche é mais lúdico do que educacional. A proposta foi bem recebida pelos demais vereadores, que reconheceram a importância do debate para oferecer suporte às famílias trabalhadoras da cidade.