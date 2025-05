Vereadores voltam a cobrar implantação da Guarda Municipal em Três Lagoas

A lei municipal que autoriza a criação da guarda foi sancionada há mais de uma década, mas até hoje o serviço não foi efetivado. A proposta é vista como alternativa para reforçar a segurança pública no município, que conta atualmente com o patrulhamento realizado exclusivamente pelas forças estaduais, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

“Nós temos as forças de segurança pública, que são verdadeiros heróis da sociedade de bem. Mas o efetivo é pequeno. Vivem de escala extra e, mesmo assim, não recebem nenhum adicional por esse esforço. A Guarda Municipal é um caminho necessário”, afirmou o vereador.

Sargento Rodrigues destacou ainda que, mesmo com a formação de novos policiais em andamento, a quantidade destinada para Três Lagoas será limitada. “Vamos formar 90 alunos, mas não é só para Três Lagoas. Se conseguirmos 30, já estaremos satisfeitos. Por isso, não há outro caminho a não ser começar a discutir a implantação da Guarda Municipal”, completou.

O parlamentar também informou que há interesse do prefeito Cassiano Maia em buscar alternativas para viabilizar a criação do serviço, inclusive com parcerias com o governo federal. “Segurança não é gasto, é investimento. Precisamos unir forças, pesquisar modelos em outros municípios, buscar recursos em Brasília e encontrar uma forma eficiente de implementar essa estrutura que pode ajudar muito a população”, concluiu o vereador.