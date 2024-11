A terça-feira (19), será de sol e muitas nuvens, e pode registrar chuvas de intensidade fraca a moderada em áreas isoladas, em Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), devido ao aquecimento diurno com variação de nebulosidade pode ocorrer pancadas de chuvas por conta de um sistema de baixa pressão atmosférica.