Jogos Abertos Três-lagoenses movimenta disputas de handebol e futsal

A VI Copa Sejuvel 2025, também conhecida como Jogos Abertos Três-lagoenses (JATs), segue em disputas nas modalidades de handebol e futsal. As partidas de handebol estão sendo realizadas no Ginásio Municipal de Esportes Prof.ª “Cacilda Acre Rocha”, enquanto os jogos de futsal acontecem no Complexo Poliesportivo Prof. “Eduardo Antônio Milanez”.
A organização do evento é da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), sempre movimentando o cenário esportivo local.
Confira a programação dos jogos dos JATs:
Futsal – Poli ‘Milanez’ (circular da lagoa) – quadra 1
Sexta-feira (24)
19:15 – Atlética Lendária x Mão Negra
19:45 – Asas Água Clara x Napoli/Graneleiro Transp
20:15 – Elite FS/I9 Telecom x Brasilândia MS
20:45 – Gelados FC / AT. Griffins x AABB Três Lagoas
Handebol – GME ‘Cacilda Acre Rocha’
Domingo (26)
15h – HD Solar P. Barreto x SUB 17
15h30 – FHTL X TLHB
16h – Atlética Medicina x HD Solar P. Barreto
*Informações Prefeitura de Três Lagoas.