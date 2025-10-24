Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Esporte

Jogos Abertos Três-lagoenses movimenta disputas de handebol e futsal

Jogos serão realizados nos ginásios Cacilda Acre Rocha e Eduardo Antônio Milanez

Redação RCN67

Organização do evento realizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), movimentando o cenário esportivo local. Foto: Reprodução/Assessoria.
Organização do evento realizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), movimentando o cenário esportivo local. Foto: Reprodução/Assessoria.

A VI Copa Sejuvel 2025, também conhecida como Jogos Abertos Três-lagoenses (JATs), segue em disputas nas modalidades de handebol e futsal. As partidas de handebol estão sendo realizadas no Ginásio Municipal de Esportes Prof.ª “Cacilda Acre Rocha”, enquanto os jogos de futsal acontecem no Complexo Poliesportivo Prof. “Eduardo Antônio Milanez”.

A organização do evento é da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), sempre movimentando o cenário esportivo local.

Confira a programação dos jogos dos JATs:

Futsal – Poli ‘Milanez’ (circular da lagoa) – quadra 1

Sexta-feira (24)

19:15 – Atlética Lendária x Mão Negra

19:45 – Asas Água Clara x Napoli/Graneleiro Transp

20:15 – Elite FS/I9 Telecom x Brasilândia MS

20:45 – Gelados FC / AT. Griffins x AABB Três Lagoas

Handebol – GME ‘Cacilda Acre Rocha’

Domingo (26)

15h – HD Solar P. Barreto x SUB 17

15h30 – FHTL X TLHB

16h – Atlética Medicina x HD Solar P. Barreto

*Informações Prefeitura de Três Lagoas.

