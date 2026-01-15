Veículos de Comunicação
Política

Vice-governador Barbosinha recebe título de cidadão três-lagoense

A honraria, concedida pela Câmara Municipal, reconhece a contribuição do gestor para o desenvolvimento do município

Pedro Tergolino

Advogado e político, José Carlos Barbosa é natural de Goiás, mas construiu a carreira pública em Mato Grosso do Sul. Foto: Reprodução/TVC HD.
Advogado e político, José Carlos Barbosa é natural de Goiás, mas construiu a carreira pública em Mato Grosso do Sul. Foto: Reprodução/TVC HD.

O governador em exercício de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, conhecido como Barbosinha, foi homenageado com o título de cidadão três-lagoense. A honraria, concedida pela Câmara Municipal de Três Lagoas, reconhece a contribuição do gestor para o desenvolvimento do município.

A sessão solene foi realizada no plenário da Câmara, na noite de quarta-feira (14), e reuniu vereadores, autoridades estaduais, lideranças locais e convidados. O título é a maior homenagem concedida pelo município às pessoas que não nasceram na cidade, mas que prestaram relevantes serviços à comunidade.

A entrega foi feita pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Luiz Teixeira Empke Junior, o Tonhão, que destacou a parceria construída ao longo dos anos entre Barbosinha e o município.

“É uma alegria enorme ver o Poder Legislativo reconhecendo quem fez a diferença por Três Lagoas. Tenho amizade com o Barbosinha desde 2005. Ele teve papel fundamental à frente da Sanesul, quando conseguimos sair de 20% para 99% de saneamento básico. Um avanço histórico”, afirmou.

Segundo o parlamentar, durante os sete anos em que Barbosinha presidiu a Sanesul, bilhões de reais foram investidos em Mato Grosso do Sul, refletindo diretamente na melhoria da qualidade de vida da população.

Advogado e político, José Carlos Barbosa é natural de Goiás, mas construiu sua carreira pública em Mato Grosso do Sul. Ao longo da trajetória, foi prefeito, deputado estadual, secretário de Estado e, desde 2023, ocupa o cargo de vice-governador, atuando na articulação política e no acompanhamento de obras e investimentos no interior do Estado.

Em discurso, o homenageado agradeceu pela honraria.

“O sentimento é de gratidão. Gratidão a Deus, à minha família e, principalmente, às pessoas que caminharam comigo nessa trajetória. Ninguém chega sozinho. Somos frutos da nossa história e das pessoas que passaram por nossas vidas”, declarou.

Barbosinha também exaltou a importância de Três Lagoas para o Estado.

“Essa cidade é celeiro econômico de Mato Grosso do Sul, coração do Vale da Celulose e impulsiona o desenvolvimento do nosso Estado e do Brasil”, completou.

Com a aproximação do calendário eleitoral, o vice-governador reforçou que o foco do governo permanece no trabalho e na entrega de resultados.

“O foco não é eleitoral, é trabalho. 2026 será um ano de muitas obras e realizações. O governador Eduardo Riedel e eu vamos percorrer o Estado, mas com política voltada para resultados e não para interesses eleitorais”, afirmou.

Segundo ele, o compromisso é manter as ações voltadas ao bem-estar da população.

“O que sustenta qualquer projeto é o trabalho efetivo, e é nisso que estamos focados em Mato Grosso do Sul”, concluiu.

