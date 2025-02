Vídeos já estão sendo avaliados pela equipe da promoção ‘Meu negócio, meu sucesso’

O Grupo RCN começou 2025 oferecendo uma excelente oportunidade para quem deseja empreender ou expandir os negócios no segmento gastronômico. Estamos falando da campanha “Meu negócio, meu sucesso”, que vai premiar o ganhador com um food truck, equipado para dar o pontapé inicial na jornada de quem pretende empreender. E a central de prêmios do Grupo RCN está recebendo centenas de vídeos de pessoas, tanto daqueles que já atuam no segmento, como também de pessoas que buscam uma oportunidade para empreender.

O Silvano Marques que já participou de outras promoções do Grupo RCN, inclusive ganhou no reality “Essa Honda é minha”, já mandou o seu vídeo e está confiante. “Eu confio no Grupo RCN, e todas as promoções que vocês lançam eu faço questão de participar porque sei que os prêmios são bons. Desta vez, vem ao encontro de um sonho que tenho de trabalhar com a gastronomia, quem sabe”, disse Silvano.

“Meu Negócio, Meu Sucesso” é mais do que uma promoção, é uma chance de destacar o seu esforço e dedicação no mundo dos negócios. O Grupo RCN sempre esteve ao lado dos empreendedores e, agora, com essa ação, pretende fortalecer ainda mais a relação com os empreendedores, ajudando-os a crescer e se destacar no mercado.