Apreensão de bebidas

Vigilância Sanitária de Três Lagoas apreende mais de 100 garrafas de bebidas destiladas sem registro durante operação

Ação conjunta foi realizada em sete estabelecimentos, apreendendo bebidas sem registro e sem selo

Redação RCN67

A Vigilância Sanitária orienta que consumidores adquiram bebidas apenas de estabelecimentos legalizados, verificando a presença de rótulos, lacres e selos oficiais. Foto: Reprodução/Assessoria.
A Vigilância Sanitária orienta que consumidores adquiram bebidas apenas de estabelecimentos legalizados, verificando a presença de rótulos, lacres e selos oficiais. Foto: Reprodução/Assessoria.

A Vigilância Sanitária (Visa), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou uma ação conjunta de fiscalização em bares e estabelecimentos de Três Lagoas. A ação resultou na apreensão de 109 garrafas de bebidas destiladas sem registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e sem selo de controle do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A operação foi realizada na noite de sábado (4). Foram inspecionados sete estabelecimentos comerciais localizados nos bairros Jardim Alvorada, Circular da Lagoa Maior e Centro. Em apenas um local não houve apreensão de produtos. As bebidas irregulares incluíam whisky, licor, cachaça e vodka, todas comercializadas sem o devido registro, o que impede a garantia da procedência e da qualidade do produto.

A ação foi realizada de forma preventiva, com início às 19h, contando com a participação de fiscais da Vigilância Sanitária, fiscais de postura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedectt), fiscais do Procon, Polícia Militar (Força Tática) e Polícia Civil. De acordo com a coordenadora da Vigilância Sanitária, Elaine Prudêncio, o principal motivo das apreensões foi a ausência de registro no Mapa, requisito obrigatório para a comercialização de bebidas alcoólicas no país. “Não foi identificado o uso de metanol porque não foram realizados exames laboratoriais nas bebidas apreendidas. Nosso embasamento técnico é a falta de registro no Mapa, o que, por si só, já permite a apreensão”, explicou.

A coordenadora reforçou que a fiscalização segue intensificada, especialmente em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, e que o trabalho tem caráter preventivo. “A prioridade é proteger a saúde da população e evitar que produtos irregulares sejam consumidos”, destacou.

A Vigilância Sanitária orienta que consumidores adquiram bebidas apenas de estabelecimentos legalizados, sempre verificando a presença de rótulos, lacres e selos oficiais, além de desconfiar de preços muito abaixo do mercado.

As denúncias podem ser feitas para a Vigilância Sanitária pelo número: (67) 9 9142-3122 ou presencialmente na sede da Visa, localizada na avenida Dr. Eloy Chaves, n° 1793, no Centro.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

