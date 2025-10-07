Vigilância Sanitária de Três Lagoas apreende mais de 100 garrafas de bebidas destiladas sem registro durante operação

A Vigilância Sanitária (Visa), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou uma ação conjunta de fiscalização em bares e estabelecimentos de Três Lagoas. A ação resultou na apreensão de 109 garrafas de bebidas destiladas sem registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e sem selo de controle do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A operação foi realizada na noite de sábado (4). Foram inspecionados sete estabelecimentos comerciais localizados nos bairros Jardim Alvorada, Circular da Lagoa Maior e Centro. Em apenas um local não houve apreensão de produtos. As bebidas irregulares incluíam whisky, licor, cachaça e vodka, todas comercializadas sem o devido registro, o que impede a garantia da procedência e da qualidade do produto.

A ação foi realizada de forma preventiva, com início às 19h, contando com a participação de fiscais da Vigilância Sanitária, fiscais de postura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedectt), fiscais do Procon, Polícia Militar (Força Tática) e Polícia Civil. De acordo com a coordenadora da Vigilância Sanitária, Elaine Prudêncio, o principal motivo das apreensões foi a ausência de registro no Mapa, requisito obrigatório para a comercialização de bebidas alcoólicas no país. “Não foi identificado o uso de metanol porque não foram realizados exames laboratoriais nas bebidas apreendidas. Nosso embasamento técnico é a falta de registro no Mapa, o que, por si só, já permite a apreensão”, explicou.

A coordenadora reforçou que a fiscalização segue intensificada, especialmente em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, e que o trabalho tem caráter preventivo. “A prioridade é proteger a saúde da população e evitar que produtos irregulares sejam consumidos”, destacou.