Vigilância Sanitária de Três Lagoas desmente desinformações sobre combate à dengue

Uma notícia falsa sobre a eliminação do mosquito da dengue tem circulado em Três Lagoas, causando preocupação entre autoridades de saúde. De acordo com a Vigilância Sanitária Municipal, a informação de que a mistura de água sanitária e sal nos ralos das casas seria uma solução eficaz contra o Aedes aegypti não tem qualquer comprovação científica.

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Elaine Prudêncio, esclareceu que o cloro, quando utilizado corretamente e de forma isolada, pode ajudar na eliminação de larvas do mosquito. No entanto, não há evidências de que a mistura com sal aumente sua eficácia. Além disso, a especialista alertou que, se a água com cloro for descartada ou lavada, o efeito será reduzido.

Elaine reforçou que a forma mais eficiente de combate ao mosquito da dengue continua sendo a eliminação dos focos de reprodução. “Se cada cidadão dedicar pelo menos 10 minutos por semana para inspecionar seu quintal e eliminar possíveis criadouros, isso será muito mais eficaz do que qualquer outra medida”, destacou Prudêncio.