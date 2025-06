Vila Piloto: um bairro circular onde a história gira em torno da união e do pertencimento

Na semana em que Três Lagoas comemora seus 110 anos, seguimos com a série especial de reportagens sobre os bairros que marcaram — e ainda marcam — a história da cidade. Hoje, vamos contar a história de um bairro que nasceu de um grande projeto energético e carrega um formato urbano único: circular. É a Vila Piloto, um bairro planejado para ser temporário, mas que se transformou em símbolo de identidade, resistência e afeto.

Foi nos anos 1960 que a Vila Piloto começou a ganhar forma, idealizada para abrigar operários, engenheiros e técnicos envolvidos na construção do Complexo de Urubupungá, responsável pelas usinas de Jupiá e Ilha Solteira. Planejada pela então Central Elétrica de Urubupungá (mais tarde incorporada à CESP), a vila surgiu com um traçado circular de um quilômetro de diâmetro, chamando atenção até hoje por seu desenho urbano. No auge, chegou a abrigar cerca de 15 mil pessoas.

A estrutura impressionava: escolas, hospital, igreja, cinema, hotel, centros comerciais, rede de esgoto canalizado e ruas asfaltadas. “Era quase uma cidade industrial”, lembra o historiador Rodrigo Fernandes. Com a conclusão das obras da usina em 1969, muitos trabalhadores foram transferidos para o lado paulista do Rio Paraná, onde foi criada a Vila dos Operadores. Em 1970, já na gestão do prefeito Hélio Congro, a CESP doou à Prefeitura de Três Lagoas toda a estrutura da antiga vila.

Sem um projeto imediato para reaproveitamento da área, muitas casas foram saqueadas e desmontadas. “Citadinos usavam o material para construir casas em novos bairros, como a Vila Alegre”, explica Rodrigo. Só no final dos anos 1980, a área começou a ser novamente ocupada com projetos de habitação popular. Assim nasceu a nova Vila Piloto

A força do mutirão

O bairro ressurgiu das próprias mãos dos moradores. Cecílio Rodrigues da Paz, de 76 anos, mora na Vila Piloto há 35 e participou do mutirão que ergueu as primeiras 93 casas. “Doaram o terreno, o governo deu o material e a gente entrou com a mão de obra”, conta. Para garantir sua moradia, ele e a esposa revezavam turnos. “Trabalhava no PAN o dia todo, à noite vinha para a obra. Sábado, domingo e feriado também. A mulher completava as horas que eu não conseguia.”

Eurides Lopes dos Santos, de 74 anos, também fez parte da construção do bairro — literalmente. Funcionário público, ele ajudava a levantar casas nos horários de folga. “Foi uma época muito boa, todo mundo unido. Aqui a gente já fez de tudo pela nossa comunidade”, recorda com orgulho. Ele ainda participou da desmontagem da antiga Vila Piloto, reaproveitando o material no bairro atual. “Para mim, a Vila é uma só.”