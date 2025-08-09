Violência doméstica em Três Lagoas atinge mais de 80 mulheres por mês

Durante os sete primeiros meses de 2025, 560 casos de violência doméstica contra mulheres foram registrados oficialmente em Três Lagoas, representando, em média, 80 mulheres agredidas por mês, ou quase três por dia. Um dado alarmante que ganha ainda mais visibilidade com a Campanha Agosto Lilás, mês dedicado ao enfrentamento da violência contra a mulher em todo o Brasil.

Uma das vítimas que procurou ajuda foi a professora de música Larissa Oliveira (nome fictício), que viveu um casamento de 22 anos marcado por agressões. “Começa com uma discussão, depois os empurrões e evolui para tapas. Quando você percebe, já precisa de alguém para apartar. Foi quando decidi procurar ajuda”, relata.

Larissa foi à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), onde registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica. Como ela, outras centenas de mulheres vêm buscando apoio, orientação e medidas protetivas no município.

De acordo com dados do setor de estatística da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), 984 mulheres foram vítimas de agressão em Três Lagoas ao longo de 2024. No estado, entre janeiro e julho de 2025, já foram contabilizados 12.276 casos. Em nível nacional, estima-se que uma mulher seja vítima de violência a cada quatro horas, segundo levantamentos de institutos especializados.

A delegada Sayara Quinteiro Martins, titular da DAM de Três Lagoas, chama a atenção para o que os números não mostram. “O que é registrado é apenas uma parte da realidade. Muitas mulheres ainda têm medo, vergonha ou dependência emocional e financeira, e acabam não denunciando seus agressores. A violência pode ser física, psicológica, moral ou patrimonial. Todas deixam marcas — e não apenas no corpo”, alerta.