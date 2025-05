Vítima de acidente entre moto e ônibus tem morte confirmada pelo Hospital Auxiliadora

Foi confirmada, por meio de nota emitida pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, na manhã desta sexta-feira (16), a morte de Kauã Tarlis Monteiro da Silva, de 19 anos, vítima de um grave acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um ônibus de fretamento, ocorrido na noite de quarta-feira (14), no bairro Jardim Alvorada, na região Leste de Três Lagoas (MS).

Na nota, a assessoria de comunicação informou que Kauã lutava pela vida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), devido a um traumatismo craniano e uma hemorragia. Após complicações no quadro clínico, seu estado de saúde piorou, evoluindo para óbito, que foi confirmado à 0h25 desta sexta-feira (16).

O acidente que tirou a vida de Kauã aconteceu por volta das 20h de quarta-feira (14), na Rua Egídio Thomé, no cruzamento com a Rua Luiz Corrêa da Silveira, no Jardim Alvorada. Kauã pilotava uma motocicleta Yamaha Fazer quando teve a frente cortada pelo ônibus, que, segundo as primeiras informações, não teria respeitado a sinalização de “pare”.