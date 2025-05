Vítima de esfaqueamento em praça segue internada no Hospital Auxiliadora

O homem que foi vítima de uma tentativa de homicídio, registrada na noite de segunda-feira (26), na Praça da Bíblia, em frente ao Terminal Rodoviário Afonso Rodrigues Sandovete, em Três Lagoas (MS), segue internado, no Hospital Auxiliadora.

Ele foi identificado como Edmilson Demore. De acordo com informações, o homem foi sedado e intubado ainda no local do resgate. Após os primeiros atendimentos no Hospital Auxiliadora, Edmilson apresentou melhora no quadro clínico e, até o final da manhã desta terça-feira (27), o estado de saúde era considerado estável, sem risco de morrer.