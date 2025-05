Vítima perde mais de R$ 2 mil em golpe e faz alerta

Um trabalhador de Três Lagoas perdeu o valor de R$ 2.080 ao cair em um golpe durante a tentativa de comprar peças automotivas pela internet. O motorista Carlos Santana buscava peças para o carro da mãe e encontrou uma suposta loja na cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo, por meio de uma pesquisa online. A negociação foi feita pelo WhatsApp, com um suspeito que se passou por vendedor da empresa.

“Ele passou todas as informações: valor da peça, valor do frete, tudo certinho. Fiz o pagamento, mas depois, quando liguei direto na loja para falar com o responsável, me disseram que lá nunca existiu nenhum funcionário chamado Bruno”, contou Carlos.