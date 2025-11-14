Vôlei Feminino da AABB Três Lagoas conquista o título da VI Copa Sejuvel

A noite de quinta-feira (13), foi de celebração para a equipe da AABB Três Lagoas, que sagrou-se campeã da VI Copa Sejuvel 2025 de vôlei feminino. Jogando em casa, a AABB TL apresentou o melhor desempenho e venceu a APAS por 2 sets a 0.
A competição, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), demonstrou mais uma vez o alto nível técnico do esporte na cidade.
Na disputa pelo terceiro lugar, a Atlética Medicina ganrantiu a vitória por WO contra a equipe da Associação Evam, que não compareceu à partida.
A classificação final da VI Copa Sejuvel 2025 no vôlei feminino ficou assim:
- AABB TL
- APAS
- Atlética Medicina
- Associação Evam
A competição segue fortalecendo o esporte local e incentivando a participação de atletas e torcedores em mais uma edição de sucesso promovida pela Sejuvel.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas