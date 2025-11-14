Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Campeãs

Vôlei Feminino da AABB Três Lagoas conquista o título da VI Copa Sejuvel

Jogando em casa, a AABB TL apresentou o melhor desempenho e venceu a APAS por 2 sets a 0

Redação RCN67

A competição segue fortalecendo o esporte local e incentivando a participação de atletas e torcedores em mais uma edição de sucesso promovida pela Sejuvel. Foto: Divulgação/Assessoria.

A noite de quinta-feira (13), foi de celebração para a equipe da AABB Três Lagoas, que sagrou-se campeã da VI Copa Sejuvel 2025 de vôlei feminino. Jogando em casa, a AABB TL apresentou o melhor desempenho e venceu a APAS por 2 sets a 0.

A competição, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), demonstrou mais uma vez o alto nível técnico do esporte na cidade.

Na disputa pelo terceiro lugar, a Atlética Medicina ganrantiu a vitória por WO contra a equipe da Associação Evam, que não compareceu à partida.

A classificação final da VI Copa Sejuvel 2025 no vôlei feminino ficou assim:

  1. AABB TL
  2. APAS
  3. Atlética Medicina
  4. Associação Evam

A competição segue fortalecendo o esporte local e incentivando a participação de atletas e torcedores em mais uma edição de sucesso promovida pela Sejuvel.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

