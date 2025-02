Volta às aulas provoca maior procura por vacinação infantil

O ano letivo das escolas municipais de Três Lagoas terá início no dia 12 de fevereiro. Já na Rede Estadual, o retorno será no dia 17. Neste ano, a exigência da Declaração de Vacinação Atualizada no momento da matrícula contribuiu para o aumento significativo das taxas de imunização entre crianças e adolescentes.

A enfermeira Fernanda Nery, da Central de Imunização, explicou que a parceria entre as secretarias de Saúde e Educação foi essencial para o sucesso da campanha. “A estratégia de vacinação durante todo o ano, aliada à solicitação da atualização das cadernetas vacinais, foi fundamental para atingir as metas, especialmente na primeira infância”, destacou.