Volume de chuva no mês de dezembro em Três Lagoas é de 258 mm e supera média em 130%

Os últimos dias da primavera têm sido marcados por chuvas intensas em Três Lagoas e em toda a Costa Leste de Mato Grosso do Sul, cenário que deve se manter até o início do verão. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até o dia 15 de dezembro já foram registrados 258 milímetros de chuva no município, volume que representa 130% acima da média esperada para o mês.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, o grande volume de precipitação está relacionado à passagem de um ciclone extratropical, que atua entre o Sul do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, influenciando diretamente o clima em Mato Grosso do Sul. Somente no último fim de semana, algumas regiões da Costa Leste registraram acumulados próximos de 100 milímetros.

A previsão indica que as chuvas devem continuar de forma quase diária, com pancadas intensas no fim da tarde, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e risco de alagamentos, principalmente em áreas urbanas.

Apesar da instabilidade, as temperaturas seguem elevadas, com médias acima dos 30 °C, condição que aumenta a sensação de abafamento e o risco de temporais mais severos, fenômeno intensificado pela atuação do La Niña.

Com o aumento do volume de água nas lagoas da cidade, o Corpo de Bombeiros reforça os alertas à população, especialmente quanto ao risco de afogamentos. O tenente Reinaldo Cândido, do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, chama atenção para a Segunda Lagoa, onde o banho é proibido.