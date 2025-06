Vozes da Comunidade: o legado das associações de moradores em Três Lagoas

Era o início de uma nova fase para Três Lagoas. A cidade crescia e, com ela, as necessidades da população se tornavam mais urgentes. Foi nesse contexto, nos anos 1980, que surgiram — com força e propósito — as associações de moradores. Espalhadas pelos bairros, essas entidades deram voz à comunidade e promoveram conquistas que ajudaram a moldar o município.

O ex-prefeito Antônio João Campos de Carvalho, que governou Três Lagoas entre 1986 e 1988, relembra como tudo começou. “Nós incentivamos as associações. Havia duas ou três em 1986, me lembro bem da do Jupiá. Eu sempre acreditei que era necessário haver uma voz da comunidade, além da voz política dos vereadores. Nós apoiamos essas associações não apenas administrativamente, mas também com ações práticas para melhorar os bairros.”

Ao final de sua gestão, Três Lagoas contava com cerca de 14 associações de moradores. Foi a partir dessa estrutura que nasceu a UTAM — União Três-Lagoense das Associações de Moradores, uma entidade que integrava as lideranças e levava as pautas da periferia até o centro do poder público.

As associações não se limitavam a reivindicar. Elas promoviam cursos, organizavam eventos, reuniam os vizinhos, articulavam ações com o poder público e construíam soluções. “Era uma política de ação direta, de diálogo e união”, lembra Antônio João. “E muitas lideranças políticas surgiram desse movimento.”

Entre as vozes que marcaram esse período está Maria do Socorro, ex-presidente da associação do bairro Vila Carioca. Ela viveu intensamente a transformação do bairro, quando ainda predominavam os barracos de lona e a água era buscada de carroça. “Sempre gostei de trabalhar com a comunidade, com pessoas menos favorecidas. Foi por isso que assumi a presidência”, conta. Ela lembra com carinho do apoio recebido do poder público, que garantiu cestas básicas, leite de soja, arroz, feijão e dignidade para famílias em extrema vulnerabilidade. “As pessoas não passavam fome. Foi uma época muito boa.”