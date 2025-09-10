Veículos de Comunicação
Emprego

Empresa abre processo seletivo para vagas de atendimento operacional em seis cidades da região Leste de MS

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma waybrasil.gupy.io

Redação RCN67

O processo é inclusivo e contínuo, com banco de oportunidades afirmativas para pessoas com deficiência (PcDs). Foto: Divulgação.
O processo é inclusivo e contínuo, com banco de oportunidades afirmativas para pessoas com deficiência (PcDs). Foto: Divulgação.

A Way Brasil anunciou a abertura de 27 vagas de emprego para reforçar o atendimento nas rodovias de Mato Grosso do Sul. As oportunidades estão distribuídas entre seis municípios e contemplam funções essenciais para a segurança viária e a fluidez do tráfego.

As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pela plataforma waybrasil.gupy.io. O processo é inclusivo e contínuo, com destaque para o Banco de Oportunidades Afirmativas para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Vagas por cidade

Três Lagoas – 4 vagas

  • Operador(a) de Tráfego (1)
  • Operador(a) de Tráfego – Guincho Pesado (2)
  • Resgatista APH (1)

Paranaíba – 6 vagas

  • Operador(a) de Pedágio (1)
  • Operador(a) de Tráfego (2)
  • Operador(a) de Tráfego – Guincho Pesado (2)
  • Resgatista APH (1)

Chapadão do Sul – 3 vagas

  • Operador(a) de Pedágio (1)
  • Operador(a) de Tráfego (1)
  • Resgatista APH (1)
  • Condutor(a) APH Socorrista (1)

Cassilândia – 6 vagas

  • Operador(a) de Tráfego – Guincho Pesado (2)
  • Resgatista APH (3)
  • Condutor(a) APH Socorrista (1)

Inocência – 3 vagas

  • Operador(a) de Pedágio (1)
  • Resgatista APH (1)
  • Condutor(a) APH Socorrista (1)

Aparecida do Taboado – 3 vagas

  • Operador(a) de Tráfego – Guincho Pesado (1)
  • Resgatista APH (1)
  • Condutor(a) APH Socorrista (1)

Compromisso com diversidade

Segundo Fabricio Leme, gerente de Gestão de Pessoas da Way Brasil, o reforço das equipes tem como meta garantir atendimento ágil, humanizado e seguro nas rodovias:

“O Banco de Talentos PcD reforça o compromisso da Way Brasil com diversidade, equidade e inclusão em todas as etapas do ciclo de gente”.

Como se inscrever

As inscrições estão abertas pelo portal waybrasil.gupy.io, onde estão descritos os pré-requisitos de cada função e as etapas do processo seletivo, que inclui triagem e entrevistas técnicas e comportamentais.

A empresa reforça que não recebe currículos por e-mail

*Informações da Way Brasil

