Empresa abre processo seletivo para vagas de atendimento operacional em seis cidades da região Leste de MS

A Way Brasil anunciou a abertura de 27 vagas de emprego para reforçar o atendimento nas rodovias de Mato Grosso do Sul. As oportunidades estão distribuídas entre seis municípios e contemplam funções essenciais para a segurança viária e a fluidez do tráfego.

As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pela plataforma waybrasil.gupy.io. O processo é inclusivo e contínuo, com destaque para o Banco de Oportunidades Afirmativas para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Vagas por cidade

Três Lagoas – 4 vagas

Operador(a) de Tráfego (1)

Operador(a) de Tráfego – Guincho Pesado (2)

Resgatista APH (1)

Paranaíba – 6 vagas

Operador(a) de Pedágio (1)

Operador(a) de Tráfego (2)

Operador(a) de Tráfego – Guincho Pesado (2)

Resgatista APH (1)

Chapadão do Sul – 3 vagas

Operador(a) de Pedágio (1)

Operador(a) de Tráfego (1)

Resgatista APH (1)

Condutor(a) APH Socorrista (1)

Cassilândia – 6 vagas

Operador(a) de Tráfego – Guincho Pesado (2)

Resgatista APH (3)

Condutor(a) APH Socorrista (1)

Inocência – 3 vagas