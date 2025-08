Wi-Fi gratuito é ampliado em Três Lagoas

“Tudo o que está sendo feito é em prol do cidadão, com planejamento e foco em oferecer bem-estar, lazer e acesso a serviços”, destacou o secretário municipal de Administração, Jardel Matos.

A iniciativa, coordenada pela Diretoria de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Administração, faz parte do projeto que visa transformar Três Lagoas em uma cidade inteligente, humana e sustentável.

A Prefeitura de Três Lagoas ampliou significativamente o número de locais com Wi-Fi gratuito, garantindo mais inclusão digital e acesso à informação para moradores e visitantes. Ao todo, são 31 pontos de acesso distribuídos por praças, áreas de lazer, espaços culturais e prédios públicos da cidade.

Entre os locais com conexão gratuita estão as praças dos bairros Vila Verde, Maristela, Santa Luzia, Novo Oeste, Jardim dos Ipês, Guanabara, Sete Sul, Ipanema, Nova Três Lagoas, Quinta da Lagoa, Montanini, Bela Vista, Paranapungá, Nova Americana, Jardim das Acácias, Alvorada, JK, Matriz, além de espaços como o Tablado da Lagoa Maior, Arena Mix, Estádio Madrugadão, Balneário, NOB, Diretoria de Cultura e Campo do Arapuá.

A conexão é simples: basta localizar a rede Wi-Fi no celular ou tablet e se conectar. O serviço é especialmente útil para estudantes, trabalhadores autônomos e famílias que não possuem internet em casa. A prefeitura também está investindo em melhoria dos sistemas internos dos prédios públicos, como servidores, equipamentos e velocidade de conexão, o que contribui para a modernização e eficiência do serviço público.