Workshop em homenagem às mães servidoras é realizado em Três Lagoas

Com uma abordagem sensível e inspiradora, o workshop teve como objetivo fortalecer emocionalmente as participantes e incentivar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Em homenagem às mães servidoras públicas do município, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), promoveu na terça-feira (20), o workshop “Força e Cuidado: Uma Jornada de Equilíbrio”. A ação foi realizada no Centro Cultural da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) “Professora Irene Marques Alexandria”, reunindo cerca de 40 participantes.

A servidora do Departamento de Segurança, Saúde e Qualidade de Vida da Semad, Eliane Tavares que participou do evento ressaltou que saiu com outra vibe do Workshop, bem mais alegre “me senti à vontade no Workshop, ele foi muito dinâmico, e ao final me senti muito mais alegre”, disse.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas