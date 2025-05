Workshop em homenagem às mães servidoras será realizado em Três Lagoas

Segundo a administração municipal, o workshop contará com momentos de acolhimento, dinâmicas e atividades reflexivas, além de um espaço de conexão entre as participantes. Uma das propostas do evento é a realização de uma atividade simbólica, para a qual cada participante deverá levar uma foto impressa (10×15 cm).

Com o objetivo de inspirar, fortalecer e promover reflexões sobre os múltiplos papéis, valores e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional das servidoras, o evento acontecerá das 7h30 às 9h30, no Centro Cultural da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) “Professora Irene Marques Alexandria”.

As inscrições são gratuitas e limitadas, voltadas exclusivamente para mães servidoras da Prefeitura de Três Lagoas. As interessadas devem se inscrever até o dia 19 de maio, por meio do formulário online disponível no link.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas