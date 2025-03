Xadrez de Três Lagoas conquista títulos na Liga dos Enxadristas

A equipe de xadrez de Três Lagoas obteve destaque na 4ª etapa da Liga dos Enxadristas 2025, realizada no último sábado (22), em São José do Rio Preto (SP). O torneio, promovido pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), reuniu 150 jogadores de 18 cidades.

Entre os principais resultados, Lorena Pereira Carvalho venceu na categoria Sub-12 feminino, Loren Moreira Napolitano ficou com o vice-campeonato no Sub-14 feminino, e Rafaela Correa Dutra Freire conquistou o título no adulto feminino. Outros enxadristas da equipe alcançaram colocações expressivas no top 10 de diferentes categorias.