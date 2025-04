Zona Azul pode voltar a funcionar em Três Lagoas com novo modelo digital

Após quase quatro anos da suspensão da Zona Azul em Três Lagoas, a prefeitura estuda a possibilidade de retomar o estacionamento rotativo pago na área central da cidade. A informação foi confirmada pelo diretor do Departamento Municipal de Trânsito, José Aparecido de Moraes, que revelou estar em fase de estudos e negociações com empresas especializadas no serviço.

A Zona Azul foi implantada em 2016 como uma alternativa para organizar o trânsito e ampliar a oferta de vagas de estacionamento no centro comercial. Em maio de 2021, no auge da pandemia da Covid-19 e diante da crise econômica que afetava o comércio local, a prefeitura decidiu não renovar o contrato com a empresa Central Park, responsável pela operação do serviço.

A decisão, tomada em comum acordo entre a administração municipal, representantes do comércio e da empresa, levou em consideração o impacto da pandemia e buscou evitar mais prejuízos aos lojistas.

Com a retomada da economia e o aumento da circulação de veículos, especialmente em horários de pico e início de mês, a dificuldade para encontrar vagas no centro voltou a ser uma realidade. “Três Lagoas necessita de um estacionamento rotativo. Mas não pode ser como era antes. A proposta é trazer um sistema moderno, funcional e que realmente atenda à população”, afirmou Moraes.