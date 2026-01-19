Ladrões deixam parte da cidade sem água após furto de cabos em central de captação da Sanesul





Mais uma vez, criminosos invadiram uma propriedade da Sanesul para furtar fios elétricos, comprometendo o abastecimento de água em Três Lagoas. Desta vez, o alvo foi o sistema do bairro Santa Terezinha. O impacto é imediato: prejuízos ao serviço público, transtornos à população e mais de 16 bairros sem fornecimento de água, com previsão de normalização apenas no fim da noite desta segunda-feira (19).

O furto foi registrado nesta segunda-feira em uma central de captação de água da Sanesul (Serviço de Saneamento de Mato Grosso do Sul), no bairro Santa Terezinha. Este já é o segundo caso em menos de um mês envolvendo estruturas de captação, situação que afeta principalmente moradores em situação de maior vulnerabilidade, muitos dos quais não possuem caixa d’água para armazenamento durante o período de reparo.

Casos de furtos em centrais de captação de água e estações elevatórias de esgoto sanitário voltaram a ser recorrentes no município. A principal motivação é o alto valor do cobre presente nos cabos de média e alta tensão que alimentam as bombas hidráulicas, aliado à facilidade de acesso às estruturas. Mesmo cercadas por alambrados, muros, cercas com concertina e, em muitos casos, monitoradas por câmeras de segurança, as unidades seguem sendo alvo dos criminosos, que rompem qualquer barreira para retirar pequenos trechos de cabos, vendidos posteriormente em ferros-velhos clandestinos por valores irrisórios.

Durante a madrugada, a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Nova Três Lagoas III também teve a fiação interna furtada, sendo este o segundo registro do mesmo tipo apenas neste ano. Para evitar o colapso do sistema, um caminhão de sucção foi acionado para manter o nível operacional até que a fiação seja reposta.