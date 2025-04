Localização privilegiada: conheça o Condomínio Eco Ville Três Lagoas 5

Se você está em busca de conforto, segurança e uma excelente localização para morar ou investir, o Condomínio Residencial Eco Ville Três Lagoas 5 é a oportunidade ideal.

Localizado a apenas 600 metros da Lagoa Maior — um dos principais cartões-postais da cidade — o Eco Ville 5 oferece a você o equilíbrio perfeito entre tranquilidade, qualidade de vida e acesso a tudo o que importa. Perto do Quinta da Lagoa, de escolas, supermercados, farmácias e comércios em geral, o residencial está inserido em uma região estratégica, que cresce a cada dia.



Casas de 3 quartos: mais espaço, mais conforto



Um dos grandes diferenciais do Eco Ville 5 são as casas de 3 dormitórios, sendo um suíte. Com um projeto pensado para famílias que desejam espaço e privacidade, cada unidade oferece cômodos bem distribuídos, acabamentos de qualidade e toda a infraestrutura necessária para você viver com conforto e segurança.



Além disso, os moradores contam com uma ampla área de lazer: piscina adulto e infantil, quadra de beach tennis, salão de festas, área de churrasqueira, academia ao ar livre, playground e portaria 24h.



LRG Construtora: 10 anos realizando sonhos em Três Lagoas



A LRG Construtora já soma 10 anos de atuação na cidade, com mais de 1.000 sonhos a serem realizados em empreendimentos de sucesso como o Eco Ville 1, 2, 3 e 4. Cada novo projeto da empresa reflete seu compromisso com a qualidade, sustentabilidade e valorização dos espaços urbanos.

O Eco Ville Três Lagoas 5 é a quebra de um ciclo para quem ainda vive de aluguel e a chance de dar um passo firme rumo ao lar ideal, com condições facilitadas de aquisição pelo programa Minha Casa, Minha Vida e subsídios do Bônus Moradia.



Quer saber mais?

Visite nosso plantão de vendas ou entre em contato pelo WhatsApp (18) 99616-1115 e agende uma visita.