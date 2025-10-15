Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

Mudanças

Luisa Mas deixa a Diretoria de Comunicação e assume a Chefia de Gabinete do prefeito Cassiano Maia

Mudança na equipe do primeiro escalão ocorre após a saída de Adilson Rodrigues e marca nova fase na coordenação do gabinete do prefeito Cassiano Maia

Ana Cristina Santos

Luisa atuava como diretora de Comunicação desde a gestão de Ângelo Guerreiro - Foto: arquivo/pessoal
Luisa atuava como diretora de Comunicação desde a gestão de Ângelo Guerreiro - Foto: arquivo/pessoal

A servidora Luisa Mas Cardoso Franco Oliveira foi nomeada para exercer o cargo de chefe de Gabinete do prefeito Cassiano Maia (PP), conforme decreto publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (15).

A nomeação ocorre após a saída de Adilson Rodrigues de Freitas, que havia solicitado exoneração do cargo no último dia 25 de setembro. Adilson havia sido nomeado em 24 de junho e permaneceu pouco mais de três meses à frente do gabinete.

Durante o período de vacância, a servidora Silvânia de Fátima Bersani respondeu interinamente pela função, conforme decreto nº 1419, publicado em 30 de setembro. Com a nova nomeação, Silvânia retorna às suas atribuições originais.

Notícias Relacionadas

Luisa Mas, que até então ocupava o cargo de diretora de Comunicação da Prefeitura de Três Lagoas, foi exonerada da função para assumir a chefia de gabinete. A servidora atuava como diretora de comunicação desde a gestão de Ângelo Guerreiro.

No setor de Comunicação, a função deixada por Luisa será ocupada pelo servidor Fernando Piauí, que deve ser nomeado oficialmente nos próximos dias.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos