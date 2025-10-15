Luisa Mas deixa a Diretoria de Comunicação e assume a Chefia de Gabinete do prefeito Cassiano Maia

A servidora Luisa Mas Cardoso Franco Oliveira foi nomeada para exercer o cargo de chefe de Gabinete do prefeito Cassiano Maia (PP), conforme decreto publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (15).

A nomeação ocorre após a saída de Adilson Rodrigues de Freitas, que havia solicitado exoneração do cargo no último dia 25 de setembro. Adilson havia sido nomeado em 24 de junho e permaneceu pouco mais de três meses à frente do gabinete.

Durante o período de vacância, a servidora Silvânia de Fátima Bersani respondeu interinamente pela função, conforme decreto nº 1419, publicado em 30 de setembro. Com a nova nomeação, Silvânia retorna às suas atribuições originais.