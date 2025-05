Mais de 4,2 mil eleitores poderão ter o título cancelado em Três Lagoas

O prazo para regularização do título eleitoral termina no dia 19 de maio de 2025 e, em Três Lagoas, pelo menos 4.220 eleitores correm o risco de ter o título eleitoral cancelado. O alerta é do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), que aponta um total de 92.981 eleitores irregulares no estado.

A irregularidade geralmente ocorre devido à ausência em três eleições consecutivas, sem justificativa ou pagamento das multas correspondentes. O cancelamento do título impede o cidadão de exercer uma série de direitos, como votar, obter passaporte, assumir cargos públicos, tomar posse em concursos e renovar documentos oficiais.

COMO CONSULTAR

Para verificar se está em situação regular, o eleitor deve acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (www.tse.jus.br), no menu Autoatendimento Eleitoral > Título Eleitoral > Consultar situação eleitoral. Outra forma prática é pelo aplicativo e-Título, onde os usuários são notificados caso haja pendências.

Se a situação estiver irregular, será necessário comparecer pessoalmente aos cartórios eleitorais de Três Lagoas — 51ª Zona Eleitoral ou 9ª Zona Eleitoral — munido de um documento oficial com foto e do título eleitoral (ou versão digital e-Título).