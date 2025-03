Mais radares deverão ser instalados em Três Lagoas

Para coibir acidentes e infrações no trânsito de Três Lagoas, novos radares de velocidade devem ser instalados em pontos estratégicos da cidade. Atualmente, 11 equipamentos realizam a fiscalização eletrônica, e, desde o início do ano, quase nove mil infrações já foram registradas. “Mesmo com a instalação dos radares, infelizmente, não conseguimos reduzir a quantidade de acidentes, multas e irregularidades. Precisamos intensificar ainda mais a fiscalização. Já há um estudo para a instalação de pelo menos oito novos radares em locais considerados críticos”, afirmou o diretor do Departamento de Trânsito, José Aparecido de Moraes, que não informou a data oficial para a implantação dos novos dispositivos.

FISCALIZAÇÃO

Segundo Moraes, as medidas adotadas seguem a necessidade de adequação à mobilidade urbana, uma vez que a frota do município já ultrapassa 104 mil veículos. Os radares são monitorados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) e notificam motoristas que ultrapassam o limite de 40 km/h. O excesso de velocidade continua sendo a principal infração registrada.

Dados do Detran-MS apontam que o equipamento com maior número de autuações está localizado na avenida Capitão Olyntho Mancini, uma via ampla e bem sinalizada. Em um dos flagrantes, um motorista foi registrado trafegando a 67 km/h, quase o dobro da velocidade permitida. Além do controle de velocidade, os radares contam com câmeras de alta tecnologia capazes de identificar veículos clonados, roubados ou envolvidos em crimes, auxiliando no combate à criminalidade.

“O que mais nos preocupa é a conscientização. Não basta apenas realizar campanhas educativas; é fundamental que o condutor entenda sua responsabilidade ao dirigir. Ele precisa ter a ciência de que não dirige apenas para si”, ressaltou o diretor.