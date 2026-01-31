Fiscalização mira motoristas não habilitados em Três Lagoas

O Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) vai intensificar, neste início de ano, as ações de fiscalização voltadas a motoristas que conduzem veículos sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Três Lagoas. A medida ocorre após o registro de mais de mil flagrantes de condutores não habilitados ao longo de 2025, número considerado elevado e diretamente ligado ao aumento de acidentes no município.

Segundo o diretor do Departamento de Trânsito, José Aparecido de Moraes, as operações serão realizadas de forma integrada, com apoio da Polícia Militar e de equipes de fiscalização do Detran, com foco especial em motociclistas, grupo que concentra a maior parte das ocorrências graves no trânsito local. Em ações rotineiras, a fiscalização tem identificado de cinco a dez motoristas sem habilitação por operação, situação que, segundo o departamento, contribui para a imprudência e para o desrespeito às normas de circulação.

O levantamento do Deptran aponta que a falta de habilitação está associada a infrações recorrentes, como avanço de sinal, desobediência à preferência, circulação na contramão e excesso de velocidade. Esses comportamentos refletem diretamente nos números de acidentes registrados na cidade. No ano passado, das 14 mortes no trânsito de Três Lagoas, 12 envolveram motociclistas.