Fiscalização mira motoristas não habilitados em Três Lagoas

O Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) vai intensificar, neste início de ano, as ações de fiscalização voltadas a motoristas que conduzem veículos sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Três Lagoas. A medida ocorre após o registro de mais de mil flagrantes de condutores não habilitados ao longo de 2025, número considerado elevado e diretamente ligado ao aumento de acidentes no município.
Segundo o diretor do Departamento de Trânsito, José Aparecido de Moraes, as operações serão realizadas de forma integrada, com apoio da Polícia Militar e de equipes de fiscalização do Detran, com foco especial em motociclistas, grupo que concentra a maior parte das ocorrências graves no trânsito local. Em ações rotineiras, a fiscalização tem identificado de cinco a dez motoristas sem habilitação por operação, situação que, segundo o departamento, contribui para a imprudência e para o desrespeito às normas de circulação.
O levantamento do Deptran aponta que a falta de habilitação está associada a infrações recorrentes, como avanço de sinal, desobediência à preferência, circulação na contramão e excesso de velocidade. Esses comportamentos refletem diretamente nos números de acidentes registrados na cidade. No ano passado, das 14 mortes no trânsito de Três Lagoas, 12 envolveram motociclistas.
Além do reforço na fiscalização, o departamento segue com estudos técnicos para intervenções no sistema viário em pontos considerados críticos. Ruas como Antônio Estevam Leal e Yamaguti Kankiti passam por levantamentos para possíveis alterações no sentido de tráfego. A região do bairro Santa Luzia, que concentra unidades escolares e posto de saúde, também está em análise para melhorias na segurança e na fluidez do trânsito.
Na parte estrutural, o município também trabalha em projetos de modernização do trânsito. Estão em andamento serviços de sinalização horizontal e vertical em bairros que receberam recapeamento asfáltico, como Vila São João e Zucão. Outro projeto em estudo prevê a modernização da semaforização na região do Interlagos, com a implantação de equipamentos mais modernos e dotados de tecnologia.
A avaliação do diretor do Deptran é positiva em relação às mudanças viárias já implantadas em bairros como Vila Nova e Santo André, onde o novo ordenamento resultou em melhor fluidez e redução de conflitos, especialmente nos horários de pico. Com a intensificação da fiscalização, ações educativas e investimentos em infraestrutura, a administração municipal busca reduzir os índices de acidentes e aumentar a segurança no trânsito de Três Lagoas.