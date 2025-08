Mato Grosso do Sul pode ter mais uma fábrica de celulose da Bracell

O Governo de Mato Grosso do Sul acompanha de perto a possibilidade de receber mais uma fábrica de celulose da Bracell, empresa do grupo indonésio Royal Golden Eagle (RGE). O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Riedel durante o evento “Missão Ásia”, realizado nesta semana, na Casa da Indústria, em Campo Grande.



A primeira unidade da Bracell no Estado será construída em Bataguassu, no leste sul-mato-grossense. O projeto prevê um investimento de R$ 16 bilhões para a implantação da primeira fábrica de celulose solúvel do Estado. A expectativa é que a licença prévia para início das obras seja emitida até o fim deste ano. A nova unidade marca a entrada da Bracell em território sul-mato-grossense e fortalece ainda mais o chamado “Vale da Celulose”.



Segundo o governador Ridel, além da fábrica de Bataguassu, a RGE estuda instalar uma segunda unidade no Estado. “Estamos falando da possibilidade de mais uma fábrica da RGE em Mato Grosso do Sul. A de Bataguassu já está definida, e agora observamos os próximos passos do grupo”, afirmou Riedel.



Inicialmente, a segunda planta da Bracell estava prevista para o município de Água Clara, onde a empresa possui uma área de 110 mil metros quadrados com a operação da MS Florestal, voltada para produção de mudas de eucalipto. No entanto, o projeto segue sem definição. A empresa avalia diferentes modelos, incluindo a produção de celulose kraft, usada na fabricação de papel e embalagens, ou uma planta mista que combine celulose kraft e celulose solúvel. Há também a possibilidade de que a nova fábrica seja instalada em outro município do Estado.



Polo de celulose



Mato Grosso do Sul já é destaque nacional no setor de base florestal. Atualmente, o Estado conta com três fábricas de celulose em operação em Três Lagoas, duas unidades da Suzano e uma da Eldorado Brasil. Juntas, as três plantas transformaram Três Lagoas em um dos maiores polos industriais do setor no país.