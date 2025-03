Médico do Samu morre após mal súbito em Três Lagoas

Morreu na tarde desta sexta-feira (28) o médico Marcelo Rodriguez de Oliveira, de 43 anos, após um resgate dramático. Ele foi encontrado sem sinais vitais em sua residência, no bairro Alto dos Ipês, região leste de Três Lagoas (MS).

O médico, que atuava no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e no Hospital Auxiliadora durante a pandemia da Covid-19, teria enviado uma mensagem a um vizinho pedindo socorro. Preocupado, o vizinho foi até o local, encontrou a porta do imóvel fechada e conseguiu acesso pulando uma janela, onde localizou o amigo caído e inconsciente.

Imediatamente, o Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Os bombeiros chegaram primeiro com a viatura Unidade de Resgate (UR) e iniciaram as manobras de reanimação cardiorrespiratória até a chegada da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, que naquele momento atendia outro paciente grave — uma idosa também em parada cardiorrespiratória.

Enquanto os bombeiros tentavam manter os sinais vitais de Marcelo Rodriguez, uma equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu chegou ao local para prestar os primeiros atendimentos até que a USA estivesse disponível. Apesar dos esforços dos socorristas e militares do Corpo de Bombeiros, a parada cardiorrespiratória do médico não foi revertida. Ele foi levado às pressas ao Hospital Auxiliadora.