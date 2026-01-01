Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas

Mega da Virada 2025 tem sorteio adiado para quinta-feira; prêmio sobe para R$ 1,09 bilhão

Redação RCN67

Caixa alegou necessidade de ajustes operacionais e transferiu sorteio para o dia 1° de janeiro, às 10h.
A Caixa informou, após uma hora de atraso, que o sorteio da Mega da Virada 2025 será realizado nesta quinta-feira (1°), às 10h.

O sorteio estava previsto para as 22h da última quarta-feira (31), com transmissão ao vivo pelas páginas da instituição nas redes sociais.

O prêmio, agora confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão, gerou um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.

Por isso, precisaram de ajustes operacionais para realizarem o sorteio, a maior bonificação da história do concurso especial e a aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

transmissão dos sorteios ocorrerá ao vivo, pelas redes sociais da CAIXA, no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Demais sorteios também foram afetados

Antes do sorteio da Mega da Virada 2025, outros jogos também sofreram atrasos. Às 17h11 do dia 31, o apresentador Pereira Júnior informou que Quina, Lotofácil, +Milionária, Lotomania e Super Sete teriam seus resultados divulgados mais tarde.

Às 23h25, durante a divulgação dos números da Mega da Virada, a apresentadora Nadiara Pereira informou que todos os sorteios serão realizados nesta quinta-feira.

*com informações Agência Brasil

