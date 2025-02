Mega-Sena tem prêmio acumulado de R$ 90 milhões

As seis dezenas do concurso 2.830 da Mega-Sena serão sorteadas às 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio será transmitido ao vivo no canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio principal está acumulado em R$ 90 milhões.

Por ser um concurso com final zero, o prêmio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores.