Meia Maratona contra a Pólio acontece neste domingo

A 2ª Meia Maratona Contra a Pólio será realizada neste domingo (19), com a largada prevista para às 6h da manhã, em Três Lagoas, e deve reunir cerca de 450 atletas em uma ação que une esporte e conscientização sobre a importância da vacinação.

O evento esportivo é promovido pelo Rotary Costa Leste, dentro da campanha mundial do Rotary Internacional pela erradicação da poliomielite. A corrida de rua contará com três percursos de 21 km, 10 km, 5 km e uma caminhada de 5 km, reunindo atletas profissionais, amadores e simpatizantes da causa.