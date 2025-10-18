Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas

Meia Maratona contra a Pólio acontece neste domingo

Evento esportivo é promovido pelo Rotary Costa Leste

Israel Espíndola

Corrida atrai atletas de diversas regiões - Foto: Divulgação
Corrida atrai atletas de diversas regiões - Foto: Divulgação

A 2ª Meia Maratona Contra a Pólio será realizada neste domingo (19), com a largada prevista para às 6h da manhã, em Três Lagoas, e deve reunir cerca de 450 atletas em uma ação que une esporte e conscientização sobre a importância da vacinação.

O evento esportivo é promovido pelo Rotary Costa Leste, dentro da campanha mundial do Rotary Internacional pela erradicação da poliomielite. A corrida de rua contará com três percursos de 21 km, 10 km, 5 km e uma caminhada de 5 km, reunindo atletas profissionais, amadores e simpatizantes da causa.

No dia da corrida a prefeitura montará um posto de vacinação na área da largada e chegada da prova, com profissionais capacitados, insumos e estrutura completa para atender gratuitamente tanto os competidores quanto o público em geral. Todos os participantes que completarem a prova receberão medalha de participação.

Já os três primeiros colocados nas categorias geral e por faixa etária serão premiados com troféus e prêmios em dinheiro. Neste ano, o padrinho da prova, é o Zequinha Barbosa.

