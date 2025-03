Meio Ambiente abre novo período de cadastramento para podadores

A partir desta terça-feira (1º), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) por meio do setor de Educação Ambiental abre novo período de Cadastramento para podadores residentes em Três Lagoas.

O projeto visa fortalecer as ações ambientais na Cidade, tendo em vista a necessidade de conscientização dos podadores e da população no incentivo à poda adequada de árvore, diminuir a incidência de poda radical, retirada e corte de árvores sem autorização.

Considerada um sucesso, a primeira etapa teve 45 podadores inscritos, que receberam certificado, carteira de podador e tiveram seus contatos incluídos no site oficial da Prefeitura de Três Lagoas.

O Secretário de Meio Ambiente, Mauro De Grandi, destaca que esta é uma oportunidade para que todos os podadores do Município estejam cadastrados e sejam capacitados.

O podador cadastrado receberá um curso de Capacitação com direito a certificado e carteira de identificação, o que dará maior credibilidade ao seu trabalho. Além disso, o profissional terá seu contato divulgado na página da SEMEA no site da Prefeitura, na lista de podadores do Município. Tudo gratuitamente. A capacitação será realizada pelos técnicos da SEMEA.