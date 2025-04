Menor infrator é apreendido após ameaçar colega com simulacro em escola de Três Lagoas

A ocorrência foi registrada por volta das 13h55, quando a equipe policial foi acionada via central de operações para atender ao chamado da direção escolar. De acordo com informações da equipe gestora, o menor estaria portando um objeto semelhante a uma arma de fogo na cintura e teria utilizado o simulacro para intimidar uma colega de classe.

Três Lagoas (MS) – Na tarde desta quinta-feira (3), um menor de 15 anos foi apreendido após ameaçar uma colega dentro de uma escola municipal localizada no bairro Jardim Novo Aeroporto. O incidente mobilizou uma equipe policial, que constatou que o adolescente portava um simulacro de arma de fogo.

A vítima relatou o ocorrido à equipe policial, e os fatos foram registrados oficialmente. A unidade escolar acionou os responsáveis pelo menor, que foram orientados a comparecer à delegacia. O simulacro foi apreendido e encaminhado para os trâmites legais.

O caso segue sob investigação, e as autoridades reforçam a importância do diálogo entre escolas, famílias e órgãos de segurança para evitar situações de risco no ambiente escolar.