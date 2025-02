Mercedes-Benz Caminhões oferece condições especiais para financiamento em fevereiro

A Mercedes-Benz do Brasil, em parceria com o Banco Mercedes-Benz, lança condições especiais de financiamento para caminhões zero km durante o mês de fevereiro. A campanha abrange desde os extrapesados Actros 2553 6×2 e 2653 6×4 até modelos das linhas Accelo, Atego e Arocs, oferecendo taxas competitivas e opções de parcelamento flexíveis.

Condições especiais para Actros 2553 e 2653

Os cavalos mecânicos Actros 2553 6×2 e 2653 6×4 contam com taxas de financiamento a partir de 0,95% ao mês para clientes Pessoa Jurídica que optarem pela contratação de seguros prestamista e do veículo através da Mercedes-Benz Corretora de Seguros. O parcelamento pode ser feito em 12 a 60 meses, com entrada mínima de 20% para Pessoa Física e Pessoa Jurídica.

Para clientes que contratarem apenas o seguro prestamista, a taxa de juros será de 1,00% ao mês. Caso não seja contratado nenhum seguro, a taxa passa para 1,05% ao mês.

Além disso, os clientes que adquirirem um Actros Evolution contarão com 1 ano de cortesia de um dos serviços de gestão de frotas, como Best Basic, Fleetboard ou Mercedes-Benz Trucks Uptime, garantindo ainda mais eficiência na operação.

Financiamento para outras linhas de caminhões Mercedes-Benz

Para os caminhões das linhas Accelo, Atego, Actros e Arocs, as taxas de financiamento começam a partir de 1,40% ao mês, também com parcelamento de até 60 meses. As condições variam conforme o perfil do cliente e o modelo escolhido.

Facilidade de aquisição e ampla rede de concessionárias

A Mercedes-Benz reforça que sua ampla rede de concessionárias, presente em todo o Brasil, está preparada para atender clientes frotistas e autônomos com suporte especializado. Além disso, os interessados podem acessar o Showroom Mercedes-Benz para conhecer os modelos e consultar o regulamento completo da campanha.

A promoção é válida para todo o território nacional até o dia 28 de fevereiro de 2025 ou enquanto durarem os estoques.

Cliente online tem condições especiais. Solicite agora mesmo uma proposta com a melhor oferta.