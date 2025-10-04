Ministro da Educação inaugura prédio multiuso do campus da UFMS em Três Lagoas

Em agenda em Campo Grande, nesta semana, o ministro da Educação, Camilo Santana, inauguroupor via remota, o novo prédio multiuso da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Três Lagoas. A obra, que soma mais de 3,2 mil m², contempla laboratórios, salas de aula e auditório, com estrutura voltada para auxiliar na formação de mais de três mil estudantes, principalmente do curso de medicina.

Durante a solenidade, o ministro destacou a importância dos investimentos federais e ressaltou o compromisso do governo em garantir segurança orçamentária para as universidades. “Todos os campi de universidades federais do estado estão recebendo investimentos do Novo PAC. Mas quero também destacar que estamos lutando para garantir previsibilidade e sustentabilidade orçamentária para as instituições federais do nosso país. Estamos construindo esse fundo para que universidade nenhuma precise ficar mendigando recursos. Isso é garantia de orçamento para dar o que há de melhor para o nosso país, que é educação de qualidade no ensino superior”, afirmou o ministro Camilo Santana.