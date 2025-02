Motociclista avança preferencial invade frente de carro e causa acidente

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro deixou um motociclista ferido no início da tarde desta sexta-feira (7), no cruzamento da rua Bruno Garcia com a rua dos Maçons, no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas.

De acordo com as primeiras informações, a colisão envolveu uma Honda Biz e um Fiat Uno. O carro, conduzido por uma mulher, seguia pela rua Bruno Garcia, que é preferencial, em direção ao Centro. Já o motociclista, que trabalha com entrega de gás, trafegava pela rua dos Maçons, e segundo relatos de testemunhas, não teria parado no cruzamento.

Com o impacto, a motocicleta foi arremessada a mais de 15 metros do ponto da colisão, e o carro percorreu uma distância semelhante, parando sobre a calçada. O motociclista sofreu ferimentos e apresentava suspeita de fratura na perna esquerda.