Motociclista é fechado após carro realizar conversão à esquerda no Santos Dumont

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta terça-feira (20), na Rua 15 de Junho, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

Um jovem de 21 anos pilotava uma motocicleta Honda Titan no sentido oeste-leste, quando, ao chegar no cruzamento com a Rua Benedito Alcindo da Fonseca, foi surpreendido por um veículo que tentava fazer uma conversão à esquerda.