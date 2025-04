Motociclista fica ferido em colisão com carro no bairro Jardim Alvorada

Um motociclista de 64 anos ficou ferido após colidir com um Honda Civic no cruzamento da avenida Ranulpho Marques Leal e a rua Dr. Orestes Prata Tibery, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas, no final da tarde desta terça-feira (1º). De acordo com o motorista do veículo, o motociclista atravessou a via repentinamente, o que impossibilitou a frenagem a tempo. O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Auxiliadora.

O motorista do Honda Civic, que estava trafegando com seu veículo pela avenida principal, relatou à polícia que tentou desviar, mas não conseguiu evitar o impacto. O motociclista, que não usava equipamentos de segurança adequados, sofreu escoriações e fraturas nas pernas. O hospital relatou que ele está em observação e que os ferimentos, embora graves, não são fatais.