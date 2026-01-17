Motociclista morre após colisão com carro conduzido por motorista sem habilitação

Um homem de 61 anos morreu na manhã desta sexta-feira (16) após não resistir aos ferimentos provocados por um grave acidente de trânsito ocorrido na quinta-feira (15), na Rua Orestes Prata Tibery, no bairro Colinos, em Três Lagoas (MS).

A vítima, identificada como José Cordeiro da Silva Filho, pilotava uma motocicleta quando foi atingida violentamente por um Fiat Palio, conduzido por um homem que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Conforme as informações apuradas, o motorista do carro teria invadido a contramão de direção, não dando chance de reação ao motociclista.

Após a colisão, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros e encaminharam José ao Hospital Auxiliadora. De acordo com registros oficiais, ele deu entrada consciente, porém o quadro clínico se agravou ao longo do dia.