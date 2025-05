Motociclista sofre três acidentes em menos de uma hora

Um homem de 31 anos ficou ferido após colidir a moto que pilotava contra uma caminhonete, na noite desta sexta-feira (23), na rua Yamaguti Kankit, no cruzamento com a rua Quinzinho de Campos, no bairro São Carlos, região sul de Três Lagoas (MS).

De acordo com informações do motorista da caminhonete Ford F-4000, ele seguia pela rua Yamaguti Kankit, sentido Centro, quando o motociclista, que conduzia uma Honda Biz pela rua Quinzinho de Campos, teria desrespeitado a sinalização de “Pare” e colidido contra a carroceria do veículo.

Com o impacto na cabeça, o motociclista ficou desorientado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima.Uma testemunha, que conduzia um VW Gol, relatou que o motociclista também teria colidido contra seu carro em outro ponto da mesma rua, mas não parou para prestar esclarecimentos à equipe da Polícia Militar do Pelotão de Trânsito, que atendeu a ocorrência.