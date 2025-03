Motoentregador sofre grave acidente em cruzamento no Interlagos

Um motoentregador de 29 anos ficou gravemente ferido após um acidente na noite de sábado (1º), no bairro Interlagos, em Três Lagoas (MS).

Ele seguia por uma via preferencial quando foi atingido por um Fiat Uno Attractive, conduzido por uma mulher de 29 anos, que desrespeitou a sinalização de “PARE” no cruzamento da Rua Eurídice Chagas Cruz com a Rua Alcinda Mendes.

O impacto foi violento, e o motociclista, que pilotava uma Yamaha XTZ 250 Ténéré, foi arremessado ao solo, sofrendo traumatismo craniano, escoriações e suspeita de fratura na costela. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima em estado grave ao Hospital Regional, onde permaneceu entubado no setor de Emergência.