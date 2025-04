Motorista morto em colisão entre carretas na MS-112, é de Castilho SP

Identificado como Josenildo Dias de Lima, de 46 anos, o motorista foi vítima fatal de um acidente envolvendo duas carretas na tarde desta quinta-feira (3), no Km 24 da rodovia MS-112, em Três Lagoas (MS).

Josenildo dirigia uma carreta Volvo FH, acoplada a um bitrem de seis eixos com 30 metros de comprimento. Ele era morador de Castilho SP, conforme suas redes sociais, e seguia no mesmo sentido que a outra carreta, que estava carregada de grãos, quando colidiu violentamente na traseira do veículo à sua frente.