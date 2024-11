O motorista trafegava pela rua Dr. Munir Thomé e, ao atravessar a avenida Antônio Trajano dos Santos, relatou ter perdido o controle do veículo, invadindo uma loja de pet shop, no centro da cidade.

A loja ainda estava fechada ao público, com apenas funcionários no local se preparando para a abertura. Não houveram feridos, apenas danos materiais. A vidraça do estabelecimento foi danificada, sem maiores prejuízos.